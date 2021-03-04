Fenerbahçe'de Caner krizinin perde arkası

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı kafilesinde yer almayan Caner Erkin'in takımdan ayrı kalmasının nedenleri ortaya çıktı. Tecrübeli yıldızın bardağı taşıran sözleri de belli oldu. Erkin'in "Böyle oynarsak şampiyon olamayız" dediği ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerde yaşanan krizin perde arkası ortaya çıktı. Milliyet Gazetesi'nden Senad Oki'un haberine göre, Caner'in, Erol Bulut’un oyun planını birçok kez eleştirmesi, teknik adamın otoritesini sarsması ve "Böyle oynarsak şampiyon olamayız" ifadesinin etkili olduğu belirlendi. Deneyimli futbolcu maçlar ve idmanlardaki olumsuz tavırlarıyla teknik heyetin otoritesini sarsınca takımdan uzaklaştırıldı.

Başkan Ali Koç şampiyonluğun kenetlenmeden ve mücadeleden geçtiğini düşünüyor. İki sezon önce de benzer bir durum yaşanmış ve takımın oyununu eleştiren Aatıf, Volkan ve Dirar gibi isimler de kadro dışı kalmıştı.

Derbideki sözleri

Deneyimli oyuncunun, Galatasaray derbisinin devre arasında "Böyle oynarsak kaybederiz" ifadesi ve Göztepe maçı sonrası "İyi oynamıyoruz. Şampiyonluğu kaybederiz böyle giderse” ifadeleri hep üst üste geldi. Caner’e bu konuyla alakalı uyarılar yapılsa da futbolcunun karakteristik özelliği sıkıntı yaşanmasına sebep oldu.