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Spor

Fenerbahçe'de Caner Erkin, Trabzonspor maçı kamp kadrosuna alınmadı

27 Şubat 2021 16:35

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maç kadrosu açıklandı. Sarı lacivertlilerde cezası veya sakatlığı olmamasına rağmen Caner Erkin kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Sadık Çiftpınar ve Perotti de kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan Caner Erkin, bugün yapılan idmanda takımla birlikte çalışmalara katılmıştı.

Fenerbahçe'nin, Trabzonspor maçı kamp kadrosu şöyle:

 "Altay, Harun, Gökhan, Nazım, Novak, Lemos, Tisserand, Serdar, Szalai, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Mesut, Sinan, Ferdi, Osayi, Valencia, Thiam, Samatta, Cisse"

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