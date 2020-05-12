Fenerbahçe'de bir kişide daha Koronavirüs tespit edildi

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalışan bir personelin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Böylece kulüpte teşhis konan kişi sayısı 2'ye yükseldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Can Bartu Tesisleri'nde görev alan bir çalışanın daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 11 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve kendisine ilaç tedavisi başlamıştır.

Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra Can Bartu tesislerimizde toplamda 2 çalışanımızda Kovid-19 virüsü tespit edilmiştir.

Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."