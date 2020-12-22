Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve bir idari personel Koronavirüs'e yakalandı

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, bir futbolcu ve bir idari personelin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Koronavirüs'e yakalanan futbolcunun Ozan Tufan olduğu ortaya çıktı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"M. Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir.

İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır."

Ozan Tufan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün yapılan Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum."