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Spor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

11 Eylül 2020 12:50

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon transfer ettiği Miha Zajc için İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki Sloven futbolcu yeni takımıyla sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti.

İtalya basınında çıkan haberlere göre; iki kulüp arasındaki görüşmeler sonucunda 3 milyon Euro satın alma opsiyonunda karar kılındı. Genoa’nın kiralama teklifinin ‘zorunlu’ satın alma içereceği ve Sloven oyuncuyla 4 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlandığı bilgisi de verildi.

Slovenya Milli Takımı ile Pazar günü Moldova karşısında görev yapan Miha Zajc’ın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023’de sona erecek. 2019 yılının Ocak ayında Empoli’den Fenerbahçe’ye transfer olan Miha Zajc için sarı-lacivertliler 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Sarı lacivertli forma altında 27 maça çıkan Zajc 4 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.

 

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