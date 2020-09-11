Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

İtalya basınında çıkan haberlere göre; iki kulüp arasındaki görüşmeler sonucunda 3 milyon Euro satın alma opsiyonunda karar kılındı. Genoa’nın kiralama teklifinin ‘zorunlu’ satın alma içereceği ve Sloven oyuncuyla 4 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlandığı bilgisi de verildi.

Slovenya Milli Takımı ile Pazar günü Moldova karşısında görev yapan Miha Zajc’ın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023’de sona erecek. 2019 yılının Ocak ayında Empoli’den Fenerbahçe’ye transfer olan Miha Zajc için sarı-lacivertliler 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Sarı lacivertli forma altında 27 maça çıkan Zajc 4 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.