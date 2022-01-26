Fenerbahçe'de Berke terapiye alınacak

Fenerbahçe'de Altay Bayındır’ın omuz sakatlığı sonrası 21 yaşındaki Berke Özer, kaleye geçti. Zaman zaman iyi maçlar çıkarsa da yediği hatalı gollerle taraftarın eleştirdiği Berke'yle İsmail Kartal, Antalya’daki kampta özel olarak ilgilenecek.

Berke son olarak Sivasspor maçında Pedro Henrique’nin frikikten attığı golde çaresiz kalmış, taraftarların sert tepkisi sonrası sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

İsmail Kartal, Antalya’daki kampta genç kaleciyle özel olarak ilgilenerek moral vermeye çalışacak. Berke Özer, bu sezon 17 maçın 5’inde kalesini gole kapattı, 18 gol yedi.