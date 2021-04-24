T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'de başkanlık seçim tarihi belli oldu

24 Nisan 2021 11:49

Fenerbahçe'de başkanlık seçim tarihi olarak 29-30 Mayıs 2021 belirlendi. Çoğunluk sağlanamazsa seçim 5-6 Haziran’da gerçekleştirilecek.

FB TV ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan Nisan ayı olağan divan kurulu toplantısını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük evinden yönetirken, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Ülker Stadı'ndaki 1907 Tribünü'nde sosyal mesafe kuralına uyarak takip etti.

Kulübün tüzüğü gereğince bu toplantıda yapılması gereken Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimi ise Koronavirüs salgını sebebiyle alınan idari kararlar doğrultusunda gelecek yıla ertelenmişti.

Yapılan toplantıda Fenerbahçe başkanlığı için gerçekleştirilecek seçimin tarihi de belirlendi. Buna göre 29-30 Mayıs 2021'de seçim yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa seçin 5-6 Haziran'da gerçekleştirilecek.

 

fenerbahçefenerbahçe başkanlık seçimi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24