Fenerbahçe'de 7 isme veda

Fenerbahçe yönetimi, transferden önce gönderilecek oyuncuları masaya yatırdı. Gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmaları için düğmeye basan Kanarya, takviyeye yer açma adına bazı oyuncularla yolları ayıracak. Takımda düşünülmeyen isimleri belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar 7 isimle vedalaşma kararı aldı.

Fotomaç gazetesinin haberine göre; Kadıköy'de Sivas'a yenilerek tarihi bir fırsatı kaçıran Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşanırken yönetim gelecek sezonun planlarını hayata geçirmeye çalışıyor. Başkan Ali Koç ve kurmayları kendileri ile devam edilmeyecek oyuncuları masaya yatırdı.

7 isimde karar kılındı

Tisserand, Samatta, Perotti, Cisse, Sadık, Lemos ve Novak'ın önümüzdeki sezonun planlarında yer almadığı öğrenildi. Samatta, Tisserand, Lemos ve Novak'tan gelir hedefleniyor.

Gustavo ve Allahyar'a teklifler var

Gustavo'nun da Fransa'dan talipleri olduğu özellikle eski kulübü Marsilya'nın devrede olduğu da biliniyor. Anlaşma sağlanması durumunda Brezilyalı oyuncunun da gidişine izin verilecek.

Ukrayna'da kiralık olarak oynayan Allahyar da iyi bir teklif gelirse satılacak. iyi bir sezon geçiren İranlı golcü için Ukrayna'dan önemli kulüplerin nabız yokladığı biliniyor.