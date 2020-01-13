Fenerbahçe'de '3 Temmuz ruhuyla' seferberlik

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün yaptığı açıklamalarda "3 Temmuz ruhunu diriltme zamanı geldi" demesinin ardından sarı-lacivertli kulübün oyuncuları ve yöneticileri sosyal medya üzerinden destek paylaşımlarında bulundu.

Fenerbahçe'nin 11 puan geriden gelerek şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunun ardından 3 Temmuz 2011'de "futbolda şike" soruşturması başlatılmış ve kulübün o dönemki başkanı Aziz Yıldırım gözaltına alınmıştı. Koç dün yaptığı açıklamalarda "Bizim artık sabrımız taştı. Camiamıza da sesleniyorum, 3 Temmuz ruhunu diriltme zamanı geldi. 3 Temmuz derken neyi kastediyorum? Fenerbahçe'nin saldırı altında olduğu, kör göze parmak şeklinde saldırı olduğu durumda iş başa düşüyor. 3 Temmuz'da o örgüt, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu elinden almaya çalışan örgüt, bugün o örgüt değil belki ama bizi şampiyon yapmamak üzere, engellemek üzerine bir zihniyetle çabalamaktadır. Kendi imkanlarımız içerisinde bir yapılandırma yapmışız ve bunun yansımasını talep ediyoruz" dedi.

Koç'un açıklamalarında sonra Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal Twitter hesabından "#3TemmuzRuhuyla" paylaşımında bulundu. Yanal'a daha sonra yardımcısı Volkan Demirel ve öğrencisi Ozan Tufan da benzer paylaşımlar yaparak katıldı. Takımın eski kaptanı Alex de Souza da "#3temmuzruhuyla Fenerbahçenin arkasındayız" ifadeleriyle Koç'a destek oldu.

#3temmuzruhuyla hashtagi kısa süre içinde Twitter'ın en paylaşılanları arasında girdi.