Fenerbahçe'de 3 futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, 3 futbolcusunun Koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Süper Lig'de bu haftayı bay geçen Fenerbahçe'de 3 futbolcu Covid-19'a yakalandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: