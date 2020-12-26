Fenerbahçe'de 3 futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı
26 Aralık 2020 20:02
Fenerbahçe Kulübü, 3 futbolcusunun Koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
Süper Lig'de bu haftayı bay geçen Fenerbahçe'de 3 futbolcu Covid-19'a yakalandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
Süper Lig'de 15. haftayı bay geçen Fenerbahçe, 4 Ocak 2021'de ligin 16. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak.