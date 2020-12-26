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Spor

Fenerbahçe'de 3 futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı

26 Aralık 2020 20:02

Fenerbahçe Kulübü, 3 futbolcusunun Koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Süper Lig'de bu haftayı bay geçen Fenerbahçe'de 3 futbolcu Covid-19'a yakalandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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