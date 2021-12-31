Fenerbahçe'de 12 pozitif vaka

Fenerbahçe, kadın futbol takımında 12 pozitif Koronavirüs (Covid-19) vakası olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, kadın futbol takımında gerçekleştirilen Koronavirüs testinin ardından 9'u futbolcu, 3'ü teknik heyetten olmak üzere 12 kişinin pozitif çıktığı açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımızdan 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan futbolcularımızın izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.