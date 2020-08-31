Fenerbahçe'de 11 futbolcuyla yollar ayrılacak!

Yeni transferlerle kadrosu iyice kabaran ve toplam 35 futbolcusu bulunan Fenerbahçe'de bu hafta Erol Bulut'un gitmesinde sakınca görmediği isimleri Emre Belözoğlu ve yönetime bildirmesi bekleniyor.

Samandıra'daki idmanların ardından Topuk Yaylası kampında da oyuncuları yakından görme fırsatı bulan Bulut sistemine uymayan 'Olmazsa kayıp değil' dediği isimleri belirledi. Belirlenen bu isimlerin bazılarının takasta kullanılması bekleniyor. Bazılarından da kendilerine takım bulmaları istenecek.

Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre; gerek yeni transferlerin gelişi, gerek geçen seneki form grafikleri, gerekse Bulut'un oynatacağı sisteme uymayacağı düşünülen isimler şunlar



Murat Sağlam: Beklenen çıkışı bir türlü yapamadı, geçen sene sakatlıklar, formsuzlara rağmen formayı kapamadı. Bu yıl da Topuk Yaylası'nın en zayıf halkası olarak göze çarptı.



Frey: Muriç'in gitme durumuyla birlikte Valencia'yı transfer eden, forvet hattına üç isimle güç katan ve bir golcü daha arayan Erol Bulut, Frey'i kesinlikle düşünmüyor.



Tolgay Arslan: Beşiktaş'tan büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen ciddi bir uyum sorunu yaşayan Tolgay da gönderilmesi muhtemel isimler arasında.Takviyelerle forma şansları azaldı.

Nabil Dirar: Geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu ile yaşadığı gerilim tatlıya bağlansa da Faslı yıldızın forma şansı yapılan ve yapılmak istenen transferlerle iyice zora girdi.



Mevlüt Erdinç: İstanbulspor maçında iyi bir görünüm verse de sakatlıklardan başını bir türlü kurtaramayan Mevlüt'ün de gönderilme ihtimali güçlendi.



Garry Rodrigues: Geçtiğimiz yıl kötü bir grafik çizen, bu yıl da kamplarda vasatın üzerine çıkamayan Rodrigues'in bir de yüksek maaş alması kendisini gidecek isimler arasına soktu.



Sadık Çiftpınar: Geçtiğimiz yıl kötü bir sakatlık yaşayan Sadık'ın taraftarar ve yönetim tarafından çok sevilmesine rağmen kiraya verilmesi gündemde.



İsmail Yüksek ve Barış Sungur: Erol Bulut kampta yaptığı sohbet toplantısında gençlerin oynamasından yana olduğunu belirterek kiraya verilmelerine sıcak baktığını açıkça ifade etti.



Jailson: Stoper mevkiinde oynayarak geçirdiği sezonda taraftarın en çok tepki gösterdiği isim haline gelen Brezilyalı için kiralama veya satış imkanları değerlendirilecek.



Miha Zajc: Kampların ve idmanların kayıp yıldızı olan Zajc'ın da artık bu takımda kalması çok zor gözüküyor.



