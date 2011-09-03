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Spor

Fenerbahçe dava açtı İSTANBUL (A.A)

03 Eylül 2011 22:59

-Fenerbahçe dava açtı İSTANBUL (A.A) - 03.09.2011 - Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edilmesiyle ilgili olarak Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aleyhine dava açtı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edilmesiyle sonuçlanan gelişmelerle ilgili olarak avukat Emin Özkurt ve avukat Jean-Louis Dupont tarafından yürütülen hukuki çalışmaların neticelenmiş olduğu belirtilerek, ''Vekillerimiz aracılığı ile Fenerbahçe Spor Kulübü adına, 1 Eylül tarihi itibarıyla Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS), UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine dava açılmıştır'' denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Fenerbahçe Kulübü olarak davamızı, söz konusu ihraç kararı nedeniyle yaşadığımız maddi kayba istinaden ve fazlaya dair haklarımız saklı kalmak üzere, şimdilik 45 milyon Avro talepli olarak açmış bulunmaktayız. Dava dilekçemizde, sözünü ettiğimiz zararımızı en aza indirmek maksadıyla CAS'dan, Şampiyonlar Ligi'ne yeniden dahil edilmemize ilişkin bir geçici tedbir talebimiz de söz konusu olmuştur. CAS Sekretaryası aracılığı ile gönderilen 2 Eylül tarihli dilekçede, tahkim sürecinin resmen başlatıldığını taraflara bildirmiştir. Sözü edilen bildirim yazısında, davalı taraflar olan UEFA ve TFF'den, 6 Eylül günü gece yarısına kadar, talep olunan geçici tedbir talebine dair cevaplarını yazılı olarak iletmeleri istenilmiştir. İş bu geçici tedbir talebimiz ile ilgili olarak CAS'ın önümüzdeki hafta sonuna kadar bir karar vermesi beklenilmektedir. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olmamak adına özellikle belirtmek isteriz ki, tedbir talebimizin görüşülmesi, ana davamızın görülmesinden ayrı bir konudur. Açmış olduğumuz davamız, tedbir talebine ilişkin çıkacak ara karardan bağımsız olarak CAS'da görülmeye devam edecek olup, bu çeşitli aşamaları olacak hukuki bir süreçtir. Netice itibarıyla, kulübümüzün haklarını her türlü yasal mecrada kararlılıkla aramayı sürdüreceğimizi taraftarlarımızın ve Türk spor kamuoyunun dikkatine sunar, yaşanacak gelişmelerle ilgili sağlıklı bilgilendirmenin internet sitemizden yapılmaya devam edeceğini bu vesileyle bildiririz.'' 

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