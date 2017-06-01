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Spor

Fenerbahçe, Darüşşafaka karşısında seride 2-0 öne geçti

Fenerbahçe, Darüşşafaka'yı95-81 yendi

01 Haziran 2017 02:23

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final ikinci maçında konuk ettiği Darüşşafaka Doğuş’u 95-81 yenen Fenerbahçe, seride 2-0 öne geçti ve final yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Beş maç üzerinden oynanan seride üç maç kazanan takım, finalde Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Serinin üçüncü maçı 2 Haziran Cuma günü Volkswagen Arena’da oynanacak. Ekibimiz bu maçı da kazanması durumunda adını finale yazdıracak.

1. periyot: 24 - 26

Devre arası:58-44

3. periyot: 74-67

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