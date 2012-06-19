T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Mehmet Topal ve Hasan Ali'yle sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe Mehmet Topal ve Valencia ile anlaşmaya vardı; transfer haftasonu resmi olarak açıklanacak

19 Haziran 2012 16:23

Fenerbahçe'nin, Valencia'da oynayan Mehmet Topal'la cuma günü sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Fenerbahçe transferde hareketli bir gün geçiriyor.

Bir süredir transfer gündeminde olan Mehmet Topal'ın transferi için Valencia ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaştığı iddia edildi.

NTVSpor'un son dakika bantıyla servis ettiği habere göre, Fenerbahçe Mehmet Topal ve Valencia ile anlaşmaya vardı; transfer haftasonu resmi olarak açıklanacak.

Kayserisporlu Hasan Ali Kaldırım 4 milyon Euro’ya sarı lacivertli olurken Reto Ziegler transferinden vazgeçildi.

ETİKETLER

mehmet topalfenerbahçevalenciatransferhasan ali kaldırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24