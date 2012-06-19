Fenerbahçe Mehmet Topal ve Hasan Ali'yle sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe'nin, Valencia'da oynayan Mehmet Topal'la cuma günü sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Fenerbahçe transferde hareketli bir gün geçiriyor.

Bir süredir transfer gündeminde olan Mehmet Topal'ın transferi için Valencia ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaştığı iddia edildi.

NTVSpor'un son dakika bantıyla servis ettiği habere göre, Fenerbahçe Mehmet Topal ve Valencia ile anlaşmaya vardı; transfer haftasonu resmi olarak açıklanacak.

Kayserisporlu Hasan Ali Kaldırım 4 milyon Euro’ya sarı lacivertli olurken Reto Ziegler transferinden vazgeçildi.