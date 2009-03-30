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Spor

Fenerbahçe çok rahat

BBL'de haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Ülker, ligin ilk yarısında yenildiği Darüşşafaka'yı 101-78 yendi.

30 Mart 2009 03:00


BBL'de haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Ülker, ligin ilk yarısında yenildiği Darüşşafaka'yı 101-78 yendi.

Beko Basketbol Ligi'nde 24. haftanın son maçında Fenerbahçe Ülker, Darüşşafaka Cooper Tires'i 101-78 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Ülker, dış atışlarda kaydettiği basketlerle 4. dakikaya girilirken, 9-4 öne geçti. Darüşşafaka Cooper Tires, rakibine pota altında Banks ile karşılık verirken, sarı-lacivertliler, hücumda uzun oyuncularıyla etkili oldu ve 8. dakikada skoru 19-7 yaptı. Konuk takımın zayıf savunması karşısında sayı bulmaya devam eden Fenerbahçe Ülker, ilk periyottan 27-12 üstün ayrıldı.

Etkili oyununu ikinci periyota taşıyan Fenerbahçe Ülker, rakibinin dağınık oyunu karşısında hızlı hücumlarla bulduğu basketlerle, 14. dakikada farkı 20 sayıya (39-19) çıkardı. Darüşşafaka dış atışlarda Leunen, pota altında da Soner'in agresif oyunuyla 12-2'lik bir seri bularak 16. dakikada skoru 41-31'e getirdi. Savunmasını sertleştiren sarı-lacivertli takım, Giricek ve Ömer Onan ile dış atışlarda basketler üreterek, karşılaşmanın ilk yarısını 50-35 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan Fenerbahçe Ülker, baskılı oyunu sonucunda skor üretmeye devam etti. Sarı-lacivertliler, rakibinin yaptığı top kayıplarını Smith ve Semih ile iyi değerlendirerek, 27. dakikada farkı 24 sayıya (69-45) çıkardı. Ev sahibi takım, periyodun geri kalan bölümünde de sert savunmasıyla rakibine fazla sayı tanımadan basketler buldu ve son çeyreğe 80-53 önde girdi.

Son periyotta, Darüşşafaka Cooper Tires, Barış ve Hammonds ile bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalışırken, Fenerbahçe Ülker, kontrollü oyununun sürdürerek, baştan sona üstün olduğu maçtan 101-78 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE ÜLKER: 101 - DARÜŞŞAFAKA COOPER TİRES: 78
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Murat Biricik xx, Elif İnci xx, Fatih Arslanoğlu xx
Fenerbahçe Ülker: Green x 3, Ömer Onan xxx 15, Smith xxx 16, Vidmar x, Oğuz xx 10, Mrsiç xxx 11, Giricek xx 10, Preldziç xx 9, Ömer Aşık xxx 9, Semih xxx 15, Rasim x 3
Darüşşafaka Cooper Tires: Hammonds xx 15, Soner xxx 18, Leunen x 6, Barış xxx 20, Banks x 7, Burak x 8, Melih x 2, Kadir x, Orhan x 2
1. Periyot: 27-12
Devre: 50-35 (Fenerbahçe Ülker lehine)
3. Periyot: 80-53

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