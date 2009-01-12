Fenerbahçe çok rahat



Fenerbahçe Ülker ligin 14. haftasında Erdemirspor'u baştan sona çok üstün oynadığı maç sonunda 89-58 mağlup etti.



Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Ülker, Erdemirspor'u farklı skorla yendi: 89-58.



Maça hızlı başlayan Fenerbahçe Ülker, Ömer ve Semih ile etkili olarak ilk 9 dakikada 14-0'lık bir seri yakalarken, ilk çeyreği de 20-5 üstün geçti.



2. çeyrekte de çok fazla top kaybı yapmayı sürdüren Erdemirspor, güçlü rakibi karşısında bir türlü oyunda tutunamadı. Mrsiç'in de skora katkısıyla Fenerbahçe Ülker farkı daha da artırdı. Rahat bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip, devreyi 42-20 önde kapattı.



İkinci yarıda yüksek şut yüzdesiyle oynamayı sürdüren Fenerbahçe Ülker, Oğuz ve Mrsiç'in sayılarıyla son çeyreğe 62-38 üstünlükle girdi.



Maçın başından itibaren yakaladığı üstünlüğü rakibine hiç kaptırmayan sarı-lacivertliler, 35. dakikasında 34 sayılık farka ulaştığı (80-46) maçtan, 89-58 galip ayrıldı.



Antrenör Bogdan Tanjeviç, karşılaşmanın son bölümlerinde genç oyuncularına şans tanıdı.



FENERBAHÇE ÜLKER: 89 - ERDEMİRSPOR: 58



Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Aytuğ Ekti xxx, Serkan Emlek xxx, Mehmet Berk Torun xxx



Fenerbahçe Ülker: Green x 5, Serhat x 3, Ömer xx 11, Semih xxx 11, Smith xxx 17, Oğuz xxx 13, Preldziç xx 7, Mrsiç xxx 22, Can x, Aydın x, Orhan x



Erdemirspor: Hakan x 1, Funk x 6, Erdal x 5, Thomas xx 13, Burgess x 4, Serhan x 1, Caner x 2, Alper x, Barbour xxx 23, Emre x 3



1. Periyot: 20-5



Devre: 42-20 (Fenerbahçe Ülker lehine)



3. Periyot: 62-38