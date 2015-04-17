T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Sivasspor ve Kayserispor da aynı sebeple PFDK'ya sevk edildi

17 Nisan 2015 21:48

Fenerbahçe Kulübü, Mersin İdmanyurdu ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçındaki “Çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçe dışında Medicana Sivasspor ve Kayserispor da "çirkin ve kötü tezahurat sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Takımların listesi şu şekilde:

1- Medicana Sivasspor Kulübü’nün 16.04.2015 tarihinde oynanan Medicana Sivasspor-Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- Kayserispor Kulübü’nün 16.04.2015 tarihinde oynanan  Medicana Sivasspor-Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- Fenerbahçe A.Ş. Kulübü’nün 16.04.2015 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Mersin İdmanyurdu Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

ETİKETLER

fenerbahçemersin idmanyurdukayserisporsivassporipfdkçirkin ve kötü tezahurat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24