Fenerbahçe, 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü, Mersin İdmanyurdu ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçındaki “Çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçe dışında Medicana Sivasspor ve Kayserispor da "çirkin ve kötü tezahurat sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Takımların listesi şu şekilde:

1- Medicana Sivasspor Kulübü’nün 16.04.2015 tarihinde oynanan Medicana Sivasspor-Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- Kayserispor Kulübü’nün 16.04.2015 tarihinde oynanan Medicana Sivasspor-Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- Fenerbahçe A.Ş. Kulübü’nün 16.04.2015 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Mersin İdmanyurdu Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.