Fenerbahçe, Lazio'yu 2-0 ile devirdi

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, çeyrek finalin ilk maçında Lazio'yu Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 2-0 mağlup etti. Amsterdam yolunda emin adımlarla ilerleyen F.Bahçe, Roma'daki Lazio rövanşı öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonu'nda William Collum yönettiği mücadelede sarı lacivertlilerin golleri 78. dakikada Webo'nun penaltısı ve 89. dakikada Kuyt'ın ayağından geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez mağlubiyet alan Lazio maçın 47. dakikasında Onazi'nin gördüğü ikinci sarı karttan doğan kırmızı kartla oyunu 10 kişi tamamladı.

F.Bahçe seyircisi ile buluştu

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında İtalya'nın Lazio takımıyla yaptığı mücadelede, Avrupa kupalarında iki maç sonra Kadıköy'de seyircisiyle buluştu. UEFA'nın verdiği cezalar nedeniyle sahasındaki son iki Avrupa kupası maçına seyircisinden yoksun çıkan sarı-lacivertli ekip, 4 aylık bir sürenin ardından taraftarının önünde Avrupa sınavına çıktı. Kadıköy'de bundan önce 6 Aralık 2012'de Borussia Mönchengladbach ile yaptığı maçta dolu tribünler önünde mücadele eden sarı-lacivertliler, 2. turda BATE Borisov, 3. turda ise Viktoria Plzen karşısında seyircisinden yoksun oynamıştı.

Tribünlerde büyük coşku

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki son iki Avrupa kupası mücadelesini izleyemeyen sarı-lacivertli taraftarlar, Lazio maçında tribünlerde büyük bir coşku yaşadı. Tribünlerdeki yerlerini almaya başladıktan itibaren heyecanla maçı bekleyen taraftarlar, doldurdukları tribünlerde karşılıklı tezahüratlarla coşkulu bir atmosfer oluşturdu. Taraftarlar, Türk Telekom kale arkası alt tribünü boydan boya kaplayan “Sen sahada biz tribünde” pankartıyla futbolculara mesaj verirken, maraton üst tribünde dev Türk bayrağı açıldı. Bu arada, karşılaşmanın biletleri maçtan 3 gün önce tükendi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da maçı izledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Fenerbahçe-Lazio maçını Şükrü Saracoğlu Stadı'nda izledi. Kılıçdaroğlu, stada girişi sırasında yaptığı kısa açıklamada “Fenerbahçe'nin kazanmasını diliyorum” dedi.

Cezasını tamamlayan Meireles, ilk 11'de

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3 maçlık cezasını tamamlayan orta alan oyuncusu Meireles'e, Lazio'ya karşı 11 kişilik kadroda yer verdi. İkinci turda BATE Borisov ile deplasmanda yapılan ilk maçta gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maç ceza alan Portekizli futbolcu, Belarus ekibiyle yapılan rövanş mücadelesi ve üçüncü turda Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımıyla yapılan iki maç olmak üzere toplam 3 maçta forma giyememişti.

Mehmet Topal 11'de, Salih Uçan yedek

Teknik direktör Kocaman, sakatlıklarının ardından maça hazır olan futbolculardan Mehmet Topal'a ilk 11'de yer verirken, genç futbolcu Salih Uçan'ı yedekler arasında tuttu. Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa arenasında yaptığı maçların hepsinde forma şansı bulan Mehmet Topal, sakatlığının geçmesinin ardından İtalyan ekibe karşı da forma giydi.

Bekir İrtegün'ün yerine Egemen Korkmaz

Fenerbahçe savunmasının vazgeçilmez isimlerinden Bekir İrtegün, Lazio mücadelesinde yerini Egemen Korkmaz'a bıraktı. Teknik direktör Kocaman, bu sezon Avrupa kupası maçlarında savunmada tercih ettiği isimlerin başında gelen Bekir'i, İtalyan ekip karşısında yedek bırakırken, savunmanın ortasında Yobo'nun yanında Egemen'i görevlendirdi. Sarı-lacivertli ekipte Hasan Ali Kaldırım, Krasic ve Stoch maç kadrosunda bulunmadı.

Can Bartu için anlamlı tören

Karşılaşma öncesi, 1964-1967 yılları arasında İtalya'da Lazio forması giyen Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Can Bartu için anlamlı bir tören yapıldı. Saha içinde gerçekleştirilen törende İtalyan ekibin takım menajeri Can Bartu'ya 10 numaralı ve üzerinde Bartu'nun ismi yazan formalarını hediye etti. Can Bartu da menajere bir yarısı Fenerbahçe, diğer yarısı da Lazio formalarından dizayn edilen bir forma verdi. Taraftarlar bu anlamlı töreni alkışlarla izledi.

Lazio cephesi

Lazio'nun ünlü Alman futbolcusu Miroslav Klose, Fenerbahçe karşısında yedekler arasında bulundu. Uzun bir sakatlık döneminin ardından geçen hafta İtalya Ligi mücadelesinde forma giyen Klose, Fenerbahçe'ye karşı yedek kaldı. Daha önce Galatasaray forması giyen Lorik Cana da Lazio formasıyla Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti.

İtalyan taraftarlara güvenlik önlemi

Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen Lazio taraftarları, geniş güvenlik önlemleri altında stada getirildi. Taksim'den 5 otobüsle eskort eşliğinde Kadıköy'e gelen İtalyan taraftarlar, güvenlik tedbirleri altında stada girdi.

Misafir seyirci tribününde 500'ün üzerinde Lazio taraftarının bulunduğu görüldü. Bu arada, karşılaşmaya basın mensupları da büyük ilgi gösterdi. Maçta basın tribününde 174 medya mensubu, saha içinde de 90 foto muhabiri görev yaptı. Basın tribününde 44 yabancı basın mensubu yer aldı.