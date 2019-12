Fenerbahçe çeyrek finalde

Tokatspor: 0 - Fenerbahçe: 1 - FOTOGALERİ

TOKATSPOR: 0 - FENERBAHÇE: 1

MAÇTAN DAKİKALAR

İKİNCİ YARI

Fortis Türkiye Kupası D grubu maçında Fenerbahçe, deplasmanda Tokatspor'u 9. dakikada Kazım'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.D grubunda yaptığı 2 maçta 6 puanla, aynı puana sahip Bursaspor'un önünde averajla lider durumda bulunan Fenerbahçe, yaptığı 2 maçta 1 puan toplayan Tokatspor karşısına kaptan Alex, Roberto Carlos, Selçuk, kaleci Volkan Demirel, Semih, Tümer, Can, İlhan, Gürhan ile yeni transferler Gökhan Emreciksin ve Abdulkadir Kayalı'dan yoksun bir kadroyla çıktı.Bu 11 oyuncusunu Tokat'a getirmeyen Fenerbahçe teknik direktörü Luis Aragones, maç kadrosuna aldığı genç kaleci Fehmi Mert ile Burak, Önder, Maldonado, Ali Bilgin, Deniz ve Yasin'i yedek kulübesinde bekletti.Kaptan Alex ve ikinci kaptan Semih'in yokluğunda kaptanlık pazubandını Uğur Boral taktı.Evsahibi Tokatspor ise maça tam kadro çıktı. Yıllarca üçüncü ve ikinci ligde mücadele eden, bu sezon da TFF 2. Lig'de play-off grubuna kalmayı başaran Tokatspor, 40 yıllık tarihinin en önemli maçına çıktı. Tokatspor, tarihinde ilk kez ''3 Büyük'' takımdan biriyle karşılaştı. Tokatlı futbolseverler de Tokat'ta ilk kez bir büyük takımı izleme fırsatı buldu.Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışına rağmen, futbolseverler maça ilgi gösterdi. Tokatlı futbolseverlerin yanı sıra çevre illerden de taraftarlar maçı izlemek üzere kente geldi. Toplam 7 bin seyirci kapasiteli Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu, kale arkasındaki boşluklar dışında doldu. Kapalı tribünün sol yanındaki bölümde yerini alan yaklaşık 700 Fenerbahçeli taraftar da takımını Tokat deplasmanında yalnız bırakmadı.Gaziosmanpaşa Stadyumu'nun karlı zemini, sabah saatlerinde ve maç başlamadan önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlilerince temizlendi. Maçın ilk düdüğünün çaldığı anlar da kar yağışı etkisini artırmaya başladı. Yağışın etkisini artırmasıyla zeminin yavaş yavaş karla kaplanmaya başladığı görüldü. Hakem Selçuk Dereli, kar nedeniyle fark edilmeyen çizgilerin belirgin hale getirilmesi için maçı ilk yarıda 3 kez durdurdu.Maç, orta alan mücadelesi şeklinde başladı. 5. dakikada hakem Selçuk Dereli, kar yağışının etkili olması üzerine fark edilmeyen beyaz renkli topun, kırmızı renkli topla değiştirilmesi talimatı verdi. Dereli'nin talimatı üzerine maç bu dakikadan sonra kırmızı renkli topla oynandı.Karşılaşmanın 9. dakikasında Kazım'ın attığı golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti.Tokatspor golden sonra zaman zaman Fenerbahçe kalesinde kontraataklarla gol aramaya çalıştı.İlk yarıda her iki takımın da gol çabası başka gol getirmeyince devre 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.İkinci yarıda Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Güiza'nın ağır zeminde etkili olamadığı gözlenirken, Tokatspor ilk yarıda olduğu gibi kontraataklarla gol aradı.Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe, Tokatspor'u 1-0 mağlup ederek 9 puanla çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Ev sahibi Tokatspor ise bu sonuçla Fortis Türkiye Kupası'na veda etmiş oldu.Stat: GaziosmanpaşaHakemler: Selçuk Dereli xxx, Neşet Merdin xxx, Ömer Faruk Yeşil xxxTokatspor: Mehmet xx, Taner Savut xxx, Gökalp xx, Fatih xx, Şamil xx, Şahin xx, Ahmet Turan xx (Dk. 83 Sinan xx), Mustafa Ceviz xx (Dk. 75 Mahmut xx), Adem xx (Dk. 46 Ersan xx), Bülent Karaman xx, Evren Odyakmaz xxFenerbahçe: Volkan Babacan xxx, Gökhan Gönül xxx, Lugano xxx, Edu xxx, Vederson xxx, Josico xxx, Kazım xxxx, Uğur Boral xxx (Dk. 60 Ali Bilgin xx), Emre xxx (Dk. 78 Deniz xx), Deivid xxx, Güiza xxx (Dk. 64 Burak Yılmaz xx)Gol: Dk. 9 Kazım (Fenerbahçe)Sarı kartlar: Dk. 55 Ersan, Dk. 89 Evren Odyakmaz (Tokatspor), Dk. 66 Burak Yılmaz, Dk. 71 Lugano (Fenerbahçe)9. dakikada sağ kanatta topla bulaşan Kazım, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-111. dakikada Taner Savut'un sağ kanattan ortasında, ceza alanı içerisindeki Mustafa Ceviz'in şık vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.14. dakikada saha çizgilerinin üzerinin karla kaplanması üzerine, Dereli çizgilerin belirgin hale getirilmesi için görevlileri sahaya çağırdı. Yaklaşık 3 dakika duran oyun, çizgilerin belirgin hale getirilmesinin ardından kaldığı yerden devam etti. Maçın 24. ve 32. dakikalarında da saha çizgilerinin görevlilerce belirgin hale getirilmesi için oyun kısa süreli durduruldu.37. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Güiza, yerden seken meşin yuvarlağı, ceza alanı dışına doğru açılan kaleci Mehmet'in üzerinden aşırtma bir vuruşla filelere göndermek istedi. Güiza'nın vuruşunda top, direğin üstünden az farkla auta çıktı.43. dakikada sağ kanattan Kazım'ın ortasında ceza alanında topla buluşan Uğur Boral'ın vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.44. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Bülent Karaman'dan önce kayarak meşin yuvarlağa hamle yapan kaleci Volkan Babacan, pozisyonu önledi.Maçın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.54. dakikada Güiza'nın pasıyla ceza alanı çizgisi üzerinde topla buluşan Uğur Boral'ın rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, kaleci Mehmet topu ayaklarıyla uzaklaştırdı. Dönen topu takip eden Kazım'ın aşırtma vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta çıktı.67. dakikada Şamil'in kullandığı serbest atışta, kaleci Volkan Babacan topu kontrol etti.68. dakikada ceza alanına yapılan ortaya iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top filelere gitti. Hakem Selçuk Dereli, Burak Yılmaz'ın topa yükselirken kaleci Mehmet'e faul yaptığı gerekçesiyle gol kararı vermedi.70. dakikada Taner Savut'un pasıyla ceza alanı içerisinde kaleci Volkan ile karşı karşıya Bülent'in vuruşunda, topu Volkan ayaklarıyla kornere çeldi.84. dakikada Deivid'in ceza alanı çizgisine doğru yerden gönderdiği topa hareketlenen Burak Yılmaz'ın kayarak yerden vuruşunda, top az farkla auta çıktı.Maç, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 9'a çıkararak gruptan çıkmayı garantiledi.