Fenerbahçe çeyrek final kapısını araladı

UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Çek Cumhuriyeti takımı Viktoria Plzen'i 1-0 mağlup etti.

Doosan Arena'da oynanan mücadelede rakibinden üstün bir futbol sergileyen sarı lacivertli temsilcimiz, aradığı golü 81. dakikada Webo ile buldu ve rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladı. Bu maçın rövanşı 14 Mart Perşembe günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.

'Fenerbahçe taraftarını uyardı'

Fenerbahçe Kulübü, karşılaşmayı izlemek üzere stada gelen taraftarlarına bildiri dağıtarak, uyarılarda bulundu. Bildiride kulübün UEFA Avrupa Ligi'nde seyirci ve saha olayları nedeniyle cezalar aldığı belirtilerek, taraftarlardan maç sırasında güvenlik ve disiplin kurallarına uymaları istendi. Bu arada, karşılaşmanın UEFA tarafından yüksek riskli maç kategorisinde değerlendirildiği ve UEFA delegesi dışında bir de güvenlik temsilcisi atandığı bildirildi. Diğer yandan, karşılaşma öncesi stat çevresinde güvenlik önemleri alındı.

'Meireles tribünde'

UEFA Tahkim Kurulu tarafından 3 maçlık cezası bugün onanan Raul Meireles karşılaşmayı tribünden izledi. Cezasının indirilmesi ihtimaline karşı dün takımla Plzen'e gelen Portekizli futbolcu, cezası onanınca maç kadrosunda yer alamadı.

'Biletler karaborsaya düştü'

Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının biletleri kara borsaya düştü. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden karşılaşmayı izlemek için Plzen'e gelen Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesi stat çevresinde bilet bulmaya çalıştı. Fenerbahçe'ye ayrılan tribünün biletleri tükendiği için Türk taraftarların, Viktoria Plzen tribünlerinden bilet aldığı görüldü. Biletlerin kara borsada 150-200 avroya çıktığı öğrenildi. Rakip takımın tribünlerinden bilet alan bazı Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşmayı Viktoria Plzen taraftarlarıyla birlikte izledi. Öte yandan, kendilerine ayrılan bin 200 kişilik tribünü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını coşkuyla destekledi. Viktoria Plzen taraftarları da maça büyük ilgi gösterirken, tribünlerde boş yer kalmadı.