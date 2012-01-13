-Fenerbahçe cephesi İSTANBUL (A.A) - 12.01.2012 - Fenerbahçe Futbol Takımı Antrenörü Fahrudin Ömeroviç, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konya Torku Şekerspor karşısında iyi bir skorla turu geçtiklerini ifade eti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına Fenerbahçe Futbol Takımı adına antrenör Fahrudin Ömeroviç katıldı. Cezalı olan teknik direktör Aykut Kocaman'ın yerine sahada takımın başında Ömeroviç'in yer aldığı belirtildi. Ömeroviç yaptığı kısa değerlendirmede, ''İyi bir skor aldık. Bienvenu için de sevinçliyim 3 gol attı. Aynı zamanda Konya Torku Şekerspor'u da tebrik etmek gerekiyor. İyi bir futbol sergilediler. Onlara kendi liginde başarılar diliyorum'' dedi. Ömeroviç, ilk yarıda oyundan alınan Özer'in başına aldığı top darbesinden sonra başı döndüğü için çıkarıldığını, oyundan çıktıktan sonra da kontrol için hastaneye götürüldüğünü bildirdi. -Bienvenu: ''Zorlu maçlarda da gol atıp yararlı olmak istiyorum''- Konya Torku Şekerspor maçında 3 gol atan Fenerbahçeli Bienvenu, en büyük hedefinin daha zorlu maçlarda goller atıp takımına faydalı olmak olduğunu söyledi. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Bienvenu, ''Uzun zamandır gol atamıyordum. Bugün bu şansı yakaladım. Daha büyük hedeflerim var. En büyük hedefim önümüzdeki zorlu maçlarda gollerimi atıp takımıma yararlı olmak'' diye konuştu. Ligde ilk yarının son maçında Medical Park Antalyaspor maçında gol kaçırdığı pozisyonlar sonrası stres yaşadığını anlatan Bienvenu, ''Kaçırdığım gollerden ziyade 2 puan yitirmiştik, bu bende büyük bir baskı yarattı. Kazanmış olsak bu kadar stres yaratmazdı. Umarım önümüzdeki dönemde kaybettirdiğim 2 puanı telafi ederim'' şeklinde konuştu. Gollerden sonra, topu formasının altına karnına sokarak yaşadığı sevinçle ilgili olarak da Fenerbahçeli futbolcu, ''1,5 ay sonra çocuğum dünyaya gelecek, yeni doğacak çocuğuma böyle güzel günler hediye etmek istiyorum. Bugün yaşadığım gibi güzel, mutlu günler hediye etmek istiyorum'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin transfer için forvet arayışı konusunda ise Bienvenu, ''Bu takımımızın yararına olan bir durum, beni sevindiriyor. Uzun soluklu ligde çok sayıda müsabaka oluyor. Dönem dönem golcüler gol atamadıkları periyotlar yaşıyorlar. Bize katkısı olacak fazladan bir arkadaşımız olursa bundan sadece mutluluk duyarız'' diye konuştu. -Şam: ''Kupa hasretine son vermek istiyoruz''- Fenerbahçeli futbolcu Orhan Şam, Fenerbahçe'nin kupa hasretine son vermek istediklerini kaydetti. Konya Torku Şekerspor mücadelesinin sıkıntılı geçeceğini tahmin ettiklerini anlatan sarı-lacivertli futbolcu şöyle konuştu: ''Böyle maçlar hep zorlu geçer. İyi hazırlandık, rakibimiz de iyi hazırlanmış, çok iyi mücadele ettiler, onları da tebrik ediyorum. Güzel bir skor oldu. İlk yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Rakibimiz varını yoğunu ortaya koydu. Uzun yıllardır kupaya hasretiz, bu sene sonlandırmak istiyoruz. İlk adımı güzel bir şekilde geçtik. 4 final maçı oynayacağız kupada. Hayırlısıyla geçip bu sene hasreti bitirmek istiyoruz.''