Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in peşinde

Fenerbahçe kanattaki eksiğini Cengiz Ünder ile kapatmak istiyor.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder için atağa kalktı. Leicester City, Roma'dan 3 milyon Euro'ya kiraladığı milli futbolcunun 23 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. İtalyan kulübü de 23 yaşındaki kanat oyuncusunu yeni sezonda kadrosunda düşünmüyor.

Başkan Ali Koç devreye girip milli yıldızı kiralık olarak Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Emre Belözoğlu ise hem Cengiz'le hem de menajeriyle iletişim kurdu. Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder'i sarı-lacivertli formayı giymesi için ikna etmeye çalışacak.