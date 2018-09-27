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Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında, 30 Eylül Pazar günü saat 19

27 Eylül 2018 16:55

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 7\'nci haftasında, 30 Eylül Pazar günü saat 19.00\'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30’da başladı. 
İlk bölümde üst sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın ikinci bölümünde alt sahaya geçen futbolcular; pas çalışması yaptı. Hücum ve defans organizasyonlarının çalışıldığı antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına 28 Eylül Cuma günü Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı çalışmayla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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