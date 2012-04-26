Fenerbahçe CAS'taki 45 milyon euroluk tazminat davasından vazgeçti

Sarı-lacivertli kulüp, CAS’a açtığı 45 milyon euroluk tazminat davasından vazgeçti. Fenerbahçe aldığı kararı dün Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA Genel Sekreterliği’ne resmen bildirdi. Başkan Aziz Yıldırım’ın da bu hamleye onay verdiği öğrenildi.

Milliyet'ten Cemal Ersen'in haberine göre, Fenerbahçe Kulübü, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne açtığı 45 milyon euroluk tazminat davasını geri çekti.

3 Temmuz 2011 tarihinde başlatılan şike ve teşvik soruşturmasının ardından Fenerbahçe takımını Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmesine izin verilmemesiyle başlayan dava süreci dün itibarıyla sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp 18 Haziran’da görüşülecek CAS’daki davasından vazgeçtiğini UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu’na resmen bildirdi.



Sürpriz kararın Federasyon Etik Kurulu’nun şike ve teşvik ile ilgili raporunu teslim edeceği güne denk gelmesi ise dikkat çekici bulundu. Etik Kurulu yaklaşık 3 aydır süren ikinci incelemesiyle ilgili kanaatini bugün Federasyon Yönetim Kurulu’na teslim edecek. Federasyon raporun kendisine ulaşmasından sonra kamuoyunun merakla beklediği şike ve teşvik kararını birkaç gün içinde açıklayacak.

Yıldırım onay verdi

Bir süredir gündemde olan, ancak kulüp yetkilileri tarafından doğrulanmayan davanın geri çekilmesiyle ilgili kararın, halen Metris Cezaevi’nde tutuklu bulunan Başkan Aziz Yıldırım’ın onayı ile verildiği öğrenildi. Yıldırım’ın davadan vazgeçilmesi konusunda beklenen ortamın gerçekleştiğini düşündüğü ve sarı-lacivertli kulübün şike davasından aklanacağına inandığı için bu karara onay verdiği ifade edildi.



Davanın geri çekilmesiyle ilgili kararı Fenerbahçe Başkan Vekili Nihat Özdemir dün TFF’nin İstinye’deki binasına giderek Başkan Yıldırım Demirören’e bildirdi. Fenerbahçe’nin söz konusu kararı yazılı olarak UEFA Genel Sekreterliği’ne de ilettiği bildirildi.



UEFA’nın bu gelişmeden sonra TFF tarafından verilecek şike kararını birlikte değerlendireceği, taraflar arasında gerilen ilişkilerin davanın çekilmesiyle birlikte düzelme yoluna girebileceği iddia edildi.

İki kez ertelenmişti

Fenerbahçe Kulübü’nün 1 Eylül 2011 tarihinde Şampiyonlar Ligi’nden ihraç edilmesinden sonra başlattığı hukuki mücadelede CAS’a açtığı dava iki kez ertelenmişti. Önce Şubat ayında görüşüleceği açıklanan dava ertelenmiş, ardından sarı-lacivertli kulübün talebi üzerine Nisan ayında yapılması planlanan duruşma 18 Haziran’a bırakılmıştı.

CAS takviminde de yer alan duruşma Fenerbahçe’nin 45 milyon euroluk tazminat davasını geri çekmesiyle birlikte ortadan kalkmış oldu. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nden ihraç edilmesiyle ilgili tedbir davası ise CAS tarafından 6 Eylül 2011 tarihinde reddedilmişti.



