Fenerbahçe Cardozo ve Emenike'nin transferlerini borsaya bildirdi



Fenerbahçe Kulübü, Emmanuel Emenike ve Oscar Cardozo'nun transferleri için futbolcular ve kulüpleriyle görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Hürriyet Spor'un haberine göre, Fenerbahçe Futbol A.Ş'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda şu ifade kullanıldı:

"Emmanuel Emenike ve Oscar René Cardozo transferleri için futbolcuların kendileri ve kulüpleriyle görüşmelere başlanmıştır."

Takımdan ayrılacak yabancı oyuncular belli olmaya başladı

Sarı lacivertli ekip Emenike ve Cardozo ile görüşmelerin başladığını borsaya bildirirken takımdan ayrılacak yabancı oyuncular da belli olmaya başladı. Yobo, Krasic ve yeni transfer Holmen ile yollar ayrılıyor.