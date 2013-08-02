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Spor

Fenerbahçe Cardozo ve Emenike'nin transferlerini borsaya bildirdi

Sarı lacivertli ekip Yobo, Krasic ve yeni transfer Holmen ile yollarını ayırıyor

02 Ağustos 2013 00:01


Fenerbahçe Kulübü, Emmanuel Emenike ve Oscar Cardozo'nun transferleri için futbolcular ve kulüpleriyle görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Hürriyet Spor'un haberine göre, Fenerbahçe Futbol A.Ş'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda şu ifade kullanıldı:

"Emmanuel Emenike ve Oscar René Cardozo transferleri için futbolcuların kendileri ve kulüpleriyle görüşmelere başlanmıştır."

 

Takımdan ayrılacak yabancı oyuncular belli olmaya başladı

 

Sarı lacivertli ekip Emenike ve Cardozo ile görüşmelerin başladığını borsaya bildirirken takımdan ayrılacak yabancı oyuncular da belli olmaya başladı. Yobo, Krasic ve yeni transfer Holmen ile yollar ayrılıyor.

 

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