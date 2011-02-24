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Spor

FENERBAHÇE CAMİASI MERT GÜNOK'U YALNIZ BIRAKMADI İSTANBUL (A.A)

24 Şubat 2011 16:28

-FENERBAHÇE CAMİASI MERT GÜNOK'U YALNIZ BIRAKMADI İSTANBUL (A.A) - 24.02.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı kalecilerinden Fehmi Mert Günok'un vefat annesi Necmiye Günok toprağa verildi. Kaleci antrenörü Mahir Günok'un da eşi olan merhumenin cenazesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Günok ailesini bu acılı gününde Fenerbahçe Kulübü'nün yanı sıra, spor camiası yalnız bırakmadı. Cenazeye Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve yardımcıları, futbol takımı kaptanı Alex'in yanı sıra çok sayıda futbolcu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik direktör Fatih Terim, çeşitli kulüplerde görev yapan çok sayıda teknik adam ve futbolcu ile Günok Ailesi ve yakınları katıldı. Bu arada, ALS hastası eski Trabzonsporlu futbolcu İsmail Gökçek de Günok Ailesi'ni acılı gününde yalnız bırakmadı.

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