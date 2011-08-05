-FENERBAHÇE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 05.08.2011 - Fenerbahçe futbol takımı, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon başlama tarihinin 9 Eylül'e kaydırılmasının ardından verilen 10 günlük izni tamamlayarak, çalışmalarına yeniden başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koşu ve pas çalışmaları yaparken, antrenman yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. Sarı-lacivertli takımda, izinleri devam eden Andre Santos ile Lugano, teknik direktör Aykut Kocaman'dan izin alan Emre ve Niang, dönüş uçaklarının geç saatte olması nedeniyle antrenmana yetişemeyen Guiza ve Dia'nın yanı sıra, soğuk algınlığı geçirdiği açıklanan Selçuk, idmanda yer almadı. Öte yandan, Fenerbahçe takımının genç oyuncularından Recep Niyaz'ın A takıma seçildiği duyuruldu. Aykut Kocaman'ın hazırlıkların ilk bölümünde yer verdiği genç isimlerden İlyas Yılmazer ile Mehmet Topçu'nun A2 takımına döndükleri, Recep Niyaz'ın ise A takımda kalmasına karar verildiği ifade edildi. Fenerbahçe, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, antrenman öncesinde oyuncularıyla saha içinde görüşme yaparak, futbolcularının motivasyonlarını yükseltmeye çalıştı. Futbolcularını etrafına toplayarak konuşan Kocaman'ın, şu ifadeleri kullandığı bildirildi: ''Hayatınızda ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyorsunuz. 1 Temmuz'da sezona baslamıştık, şimdi ikinci defa başlıyoruz. Spor hayatınızda ilk kez ikinci defa sezon açılışı yapıyorsunuz. Sadece Fenerbahçe açısından değil, Türk futbolu açısından olağanüstü günler geçiriyoruz. Sizlere bir kez daha sakatlıklardan uzak, başarılarla dolu bir sezon diliyorum. 9 Eylül'de lig başlıyor. 13-14 Eylül'de ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız. Önümüzde 5,5 haftalık bir periyot var. Lig olağanüstü bir ortamda başlayacak. Bu yüzden sadece iyi antrenman yapmış bir oyuncu grubu olarak değil, aynı zamanda da tüm bu zorlukları yenmeyi kafasına koymuş, çok ama çok inançlı bir grup olarak sahaya çıkacağız. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Ben sizlerin bütün sıkıntılara karşı koyacak bir oyuncu grubu olduğunuzu biliyorum, buna tüm kalbimle inanıyorum. Biz geçen sene hep birlikte, tepeden tırnağa bir aile olarak tüm zorlukları atlattık. Bu işin de üstesinden geleceğiz. Ben buna inandığım için buradayım. Size inandığım için buradayım. Her zaman olduğu gibi birbirimize yardım etmemiz, güç vermemiz lazım. Hep söyledik, biz hep sahada konuştuk, yine sahada konuşacağız. Yolunuz açık olsun.''