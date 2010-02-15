T24 - Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin liderliği GS'ye bıraktığı Manisaspor maçını değerlendirdi.



Dilmen'in Milliyet gazetesinde bugün (15 Şubat 2010) yayımlanan yazısı şöyle:



Fenerbahçe çakma Barcelona gibiydi. Bir sınıf altı. Topa çok sahipti, pas üstüne pas yaptı. Sanırım taraftarları takımlarını izlerken, “bugün rahat kazanırız” diye içlerinden geçirmiştir.

Ancak futbolda topa çok sahip olmak kazanacağınız anlamına gelmez. Hatta genelde tersi olur. Topla az oynayan maçı alır. Fenerbahçe rakibini pasla çok fazla yordu, oyunun tüm hakimiyeti elindeydi. Bunun karşılığında yeteri kadar pozisyon yakalayamadı. Çünkü kenarlara inmedi.

Teknik Direktör Daum iki haftadır oyuna yanlış müdahalelerde bulunuyor. Takım tam rakibi hataya zorlamaya, gardını düşürmeye başlarken, oyun sistemini değiştiriyor. İkinci forveti alarak oyunu rakip ceza alanına şişiriyor. Alex’i de geri çekerek takımın gol şansını en aza indiriyor. Mehmet Topuz’un yerine Gökhan Ünal’ı alınca aslında bu Manisa’nın ekmeğine yağ sürdü. Çünkü sekiz kişi ile kendi ceza alanına kapanan Manisa, Fenerbahçeli oyuncuların da bu bölgeye yığılmasıyla oyunu kilitledi.



Fenerbahçe maç kaybedebilir ancak tarzını kaybetmemeli. Oyunun başında yakalanan pozisyonlara bakıyorsunuz hep kenarlara inilmiş. Özellikle soldan Özer, sağdan da Mehmet Topuz ve Gökhan’ın bindirmeleri Manisa’yı zor duruma soktu. Fenerbahçe’de sol kanatta, sol ayaklı oyuncular, sağ kanatta sağ ayaklı futbolcular oynamalı. Özer sık sık şut atmak için içeri girince oyun sıkışıyor.



Gökhan Gönül’ün kötü gününde olması da Fenerbahçe’yi olumsuz yönde etkiledi.

Fenerbahçe hakikaten adamı sinir eder. Kötü oynadığında zaten üç yiyor, iyi oynadığında bile taraftarına ızdırap veriyor. Bir de takımın yediği gollere bakın, hepsi birbirinin kopyası. Çizgi halinde ileri çıktıkları için gollerde ne Santos’u, ne de Gökhan’ı ortalıkta görebiliyorsunuz. Bu kesinlikle tesadüf değil.



Fenerbahçe’nin orta saha oyuncuları abartılı pas yapmayı bırakmalı. Hedef nedir, karşı kale. Oraya hızla gidebilmeliler. Bunu yaparken de kenarlara inmeliler. Altını ısrarla çiziyorum, son iki maçta yanlış hamlelerde bulunan Daum bu durumu düzeltmeli.





