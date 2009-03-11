Fenerbahçe buruk ayrıldı

Basketbolda ULEB'te elenmesi kesinleşen Fenerbahçe Ülker, gruptaki son maçında sahasında İtalya'nın Montepaschi Siena takımına 73-68 yenildi.



Basketbolda ULEB Avrupa Ligi 2. Tur (H) Grubu'nda yer alan Fenerbahçe Ülker, gruptaki 6. ve son maçında sahasında İtalya'nın Montepaschi Siena takımına 73-68 yenildi. Daha önce elenmesi kesinleşen Türk ekibi, böylece grup maçlarını 1 galibiyet, 5 yenilgi ve 7 puanla 4. ve son sırada tamamladı.



Fenerbahçe Ülker'in tutuk başladığı karşılaşmanın ilk dakikalarında Kakuenas ile sayılar bulan Montepaschi Siena, 3. dakikada 9-0'lık üstünlük yakaladı. Sarı-lacivertli takım, sert savunma yapmasına karşın rakibini durduramayınca, ilk periyot yine 9 sayı farkla (23-14) İtalyan ekibinin üstünlüğüyle geçildi. Evsahibi takım 2. periyotta dengeyi kurdu. Alan savunmasıyla rakibini durduran Fenerbahçe Ülker, hücumda da daha etkili oynamaya başladı. Semih ile pota altında sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, son dakika içinde Mirsad ile üst üste basketler üretti ve ilk yarı bitiminde farkı 1 sayıya (40-39) indirdi.



Mücadelenin ikinci yarısına hücumda iyi başlayan Fenerbahçe Ülker, özellikle Smith ile bulduğu sayılarla üstünlüğü ele geçirdi. Bu oyuncuyla bulduğu basketle 21. dakikada 42-42 beraberliği sağlayan Fenerbahçe Ülker, Mrsiç'in 3 sayılık basketiyle de 26. dakikada 52-51 öne geçti. Sarı-lacivertli ekip, son saniyede Oğuz'un basketiyle 3. periyotu 63-57 önde geçti. Fenerbahçe Ülker, son periyotta ilk 5 dakika sayı üretemeyince, Montepaschi Siena da 35. dakikada yeniden beraberliği (63-63) sağladı. Son dakikaya 71-68 geride giren Fenerbahçe Ülker, grubundaki son karşılaşmasını 73-68 yitirdi ve bu sezonki Avrupa defterini kapattı. İtalyan ekibi ise play-off çeyrek finaline yükseldi. Evsahibi ekip, ribauntlarda rakibine 45-25 üstünlük sağlamasına karşın fazla top kaybı yapınca bu üstünlüğünü kullanamadı.



Bu arada karşılaşma sonunda az sayıdaki taraftarın bir bölümünün, Fenerbahçe Ülker Antrenörü Bogdan Tanjeviç'i istifaya çağırdığı görüldü. Öte yandan Fenerbahçe Ülker'in pota altındaki etkili ismi Mirsad Türkcan, 2. tur maçlarınınribaunt kralı oldu. Bu alanda 3 kez aynı başarıyı gösteren Mirsad, 2 kez ribaunt kralı olan Litvanyalı oyuncu Arvydas Sabonis'i geçti.



Gruptaki diğer karşılaşmada ise grup lideri ve geçen yılın şampiyonu Rusya'nın USH CSKA Moskova takımı, deplasmanda Hırvatistan'ın KK Cibona Zagreb takımını 73-63 yendi.



FENERBAHÇE ÜLKER: 68 - MONTEPASCHI SIENA: 73



Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Juan Carlos Arteaga (İspanya), Matej Boultauzer (Slovenya), Milija Vojinovic (Sırbistan)

Fenerbahçe Ülker: Green, Ömer Onan 2, Smith 11, Oğuz 12, Vidmar 2, Mrsiç 10, Semih 12, Mirsad 19, Preldziç, Rasim

Montepaschi Siena: Finley 9, Kaukenas 27, Sato 12, Stonerook 5, Eze 7, Ress 4, Lechthaler 4, Domercant, McDonald 3, Carraretto 2

1. Periyot: 14-23

Devre: 40-39 (Montepaschi Siena)

3. Periyot: 63-57

Beş Faul Alanlar: Eze 27.39 (Montepaschi Siena), Preldziç 35.34 (Fenerbahçe Ülker)



