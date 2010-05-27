Fenerbahçe, Bursaspor'u hesaba katmamış

T24 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sezon öncesinde Beşiktaş ve Galatasaray'ı geçmenin hesaplarını yaptıklarını, ancak Bursaspor'u hesap etmediklerini söyledi.





Yıldırım, Lig TV'de yayınlanan röportajında, teknik direktör Christoph Daum ile yolları ayırma ya da ayırmama konusunda bir çalışma yapmadıklarını ifade ederek, ''Hafta sonu Mali Kongre var, ondan sonra bu çalışmalara başlayacağız. Şu anda dinleniyoruz. Yaşadığımız üzüntünün üstünden zaman geçmesini bekliyoruz. Bu şoku atlattık, atlamasak bugün burada olmayız'' diye konuştu.





Güiza konusunda da açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, ''Bu konuda taraftarın ya da benim isteyip istememem önemli değil. Mantıklı olarak oturup karar vermemez gereken şeyler. Hem maddi, hem de manevi anlamda ne gerekiyorsa onu yapacağız'' dedi.







'Tribünden inip gol mü atacaktım?'







Yıldırım, ''Taraftar gelecek sezon iyi takım bekliyor'' denilmesi üzerine, ''Fenerbahçe takımı, iyi takım değil mi? Pazar günü biz yenseydik, Fenerbahçe bugün iyi takım mı, kötü takım mı olacaktı?'' diye sordu.





Fenerbahçe'de görev aldığı 12 yılda hep iyi takım kurma amacını taşıdığını vurgulayan Aziz Yıldırım, şunları kaydetti:





''Ben ve benden önceki yönetim ya da başkanlar hiç bir zaman kötü takım yapma amacıyla sezona başlamamıştır. Biz de gereken neyse yaparız, ama bizim takımımız iyi takım. Son maçta 15 pozisyon var. Fenerbahçe sezon boyunca son maçta oynadığı gibi oynadı mı, hayır. Kimseye kızabiliyor muyuz, hayır. O akşam biz, ikinci golü bulup galip gelseydik, bugün medyanın ya da insanların bize bakışı böyle mi olacaktı? Biz göklerdeydik. Ben tribünden inip topu elimle içeri mi atacaktım, yönetici ayağıyla içeri mi atacaktı. Herkesin bakış açısının değişmesi lazım. Başarı nedir? 34 haftanın sonunda, son saniyede kaybetmek, başarı mıdır, başarısızlık mıdır? Bence başarıdır.''







Hesabımızı Beşiktaş ve Galatasaray'ı geçmenin üzerine yaptık







Yıldırım, sezon öncesinde Beşiktaş ve Galatasaray'ı geçmenin hesaplarını yaptıklarını ve bunu da başardıklarını, ancak Bursaspor'u hesap etmediklerini söyledi.





Beşiktaş ve Galatasaray'ı 10 puan geçtiklerine dikkati çeken Aziz Yıldırım, ''Hedefi koyarken, şampiyon olacağız derken, neye göre bunu koyduk; Beşiktaş ve Galatasaray'a göre söyledik ve ikisiyle de aramızda 10 puan fark var. Biz Bursaspor'u hesap etmedik ki... Bizim hesabımız Beşiktaş ve Galatasaray'dı. Ama kimse bunu dile getirmiyor'' dedi.







'Semih'e yanlış yapmadık'







Sözleşmesini uzattıkları Semih'e yanlış yapmadıklarını belirten Yıldırım, sadece oyuncunun sözleşmesinde bulunan maddeyi uyguladıklarını kaydetti.





Aziz Yıldırım, Semih'in Ajax ile görüşmesi konusunda ''Herkes isteği yer ile konuşabilir'' derken, şunları söyledi:





''Yanlış anlaşılan bir konu var. Biz Semih'e yanlış yapmadık. Mukavelesinde her yıl ne kadar para alacağı var. Ama bir not var orada, (3. yıl, Fenerbahçe Kulübü isterse 31 Aralık 2009 tarihine kadar bunu federasyona bildirerek süreyi uzatmış olur, opsiyon geçerli olur) diyor. Biz bunu yaptık. Belli olmayan bir hadise için bir müracaat ya da herhangi bir şeyi zorla yapmamışız ki. Burada hadise ne, Semih'in avukatı gitmiş 'Biz şunu yapacağız' diyor. Lisans için müracaat etmişiz, federasyon lisansını uzatmış, göndermiş. O zaman bizim yapacağımız bir şey yok. Fenerbahçe'nin mukaveleli oyuncusu. Bunun için benim yorum yapmama gerek yok, onlar yapsın ben yapmam.''







'Kimseyi küçümsemek için söylemedim'







''Tek büyük Fenerbahçe'' sözünden dönmeyeceğini de vurgulayan Aziz Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Bugün 9 branş 60 küsur takım mücadele ediyor, hepsinde şampiyonluğa oynuyoruz. Bugün basketbolda final oynuyoruz, bütün diğer takımlar Efes Pilsen'i tutuyor. Voleybolda, Ziraat Bankası'nı tutuyorlar. O zaman tek büyük var... Herkesle mücadele ediyoruz. Yeniden söylüyorum, tek büyük Fenerbahçe. Şampiyon oluruz ya da olmayız o ayrı konu. Bu mücadeleyi gösteriyorum. Kimseyi küçümsemek ya da herhangi bir amaçla bu sözü söylemedim.''





Yıldırım, Melih Gökçek'in kendisiyle ilgili açıklamalarına Mali Kongre'den sonra yanıt vereceğini dile getirirken, Rüştü ile konuştuklarının doğru olduğunu, bu açıklamaları yapacağını tecrübeli kaleciye daha önceden bildirdiğini de sözlerine ekledi.

