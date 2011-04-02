-FENERBAHÇE BURSASPOR'A KİLİTLENDİ İSTANBUL (A.A) - 02.04.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Bursaspor ile yarın yapacakları maçı kazanarak şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşmak istediklerini söyledi. Kocaman, Fenerbahçe Kulübü tarafından Bursaspor maçı öncesi hazırlanan ''Maç Günlüğü'' kitapçığına yaptığı değerlendirmede, oyuncularının yarınki maçın öneminin bilincinde olduğunu belirterek, ''Bursaspor maçı bizim için şampiyonluk kilidini açacak anahtarlardan bir tanesi olacaktır'' dedi. Bursaspor maçında, saha kapatma cezası gelmemesi için çirkin ve kötü tezahürat yapmamaları konusunda taraftarlarını uyaran Aykut Kocaman, şöyle devem etti: ''Sahada tüm gücümüzle mücadele ederken, bir taraftan da misafirimizi en iyi şekilde ağırlamak durumundayız. Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ceza sınırında olan kulübümüze olası bir saha kapatma cezası gelmemesi için yine 'Küfür etme, ettirme' sloganını hep birlikte hayata geçirmenizi istiyorum. Kazanmak için sahaya çıkacağız ve bu maçı da kazanarak hedefimize biraz daha yaklaşacağız. Her zaman olduğu gibi ilk dakikadan itibaren tüm kalbinizle takımımızı destekleyeceğinizden eminim.'' -LİG TV'YE YAPTIĞI AÇIKLAMALAR- Aykut Kocaman, Lig TV'ye yaptığı açıklamada ise milli takımlar için lige verilen araya Galatasaray galibiyetiyle girmelerinin kendileri için iyi olduğunu söyledi. ''Araya girerken çok değerli bir galibiyet aldık'' diyen Kocaman, ''Belki Bursaspor maçı da bu dönemin içine girseydi daha rahat söyleyebilirdik, ama tam zamanında gelen bir ara gibi gözüküyor. Zihinsel olarak yorgunluğun yoğunlaştığı bir dönemde Galatasaray maçını kazanarak araya girmek Bursaspor maçı öncesi iyi oldu. Milli takımdaki oyuncuların sakatlanmadan ve moralli gelmeleri Bursaspor maçı öncesi artılarımız olarak görünüyor'' ifadelerini kullandı. Bursaspor'un iki hafta sonra da Trabzonspor ile karşılaşacağını hatırlatan Aykut Kocaman, ''Bu iki maçı da kazanarak, tekrar şampiyonluk potasına girmeye çalışacaklar. Son oynadıkları maçta biraz geriye gidiş görünüyordu, ancak 3-4 gündür havayı değiştirmek için büyük bir çaba harcıyorlar. Milli takım arasında teknik direktörleriyle, oyuncularıyla anlaşma yaptılar. Bunlar da maçın havasını biraz daha farklılaştırdı. Maçta iyi ve tempolu oyun ile kazanma isteğinin bizim yanımızda olması en büyük dileğim'' şeklinde konuştu. Kocaman, daha fazla takım arasında geçmesini düşündüğü şampiyonluk yarışının iki takım arasında geçecek gibi göründüğünü, son dönemde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un öne çıktığını dile getirerek, ''İlk kırılmayı yaşayanın şampiyonluk yarışı dışında kalma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Kırılma olmazsa ligin sonuna kadar yarış nefes nefese gidecek'' dedi. Galatasaray maçı sonrası ''Yelkenleri doldurduk'' şeklindeki açıklamasının hatırlatılması ve Bursaspor, Eskişehirspor ve Gaziantepspor gibi takımlarla arka arkaya oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Aykut Kocaman, şunları söyledi: ''Sporda en önemli şey özgüven ve bunu grup halinde yakalayabilmek. Galatasaray maçının en büyük faydası bunu yakalayabilmekti. Arka arkaya çok maç kazanmıştık, ancak derbi maç çok önemliydi. Sadece ezeli rakibimiz olduğu için değil, ilk defa yeni sahalarındaki derbiyi 50 bin kişi önünde oynayacaklardı ve yeni bir sayfa açmak istiyorlardı. Her şeylerini bu maça bağlamışlardı. Böyle bir maçın getirisi çok fazla olacaktı. Yelkenlerimizi büyük bir rüzgarla dolduracağını düşünüyordum, böyle oldu. Şimdi önümüzdeki maçların zorluk derecesi çok yüksek. Ligin en formda, en dişli rakipleriyle arka arkaya oynayacağız. Bu ekiplerin tamamı oynamak isteyen takımlar. Yüksek güce sahibiz, bu gücümüzü onlara göstermek amacındayız.'' -ALEX'İN AÇIKLAMALARI- Fenerbahçe Futbol Takımı kaptanı Alex de Souza, yarın Bursaspor ile yapacakları maçı da kazanarak, şampiyonluk yarışında yollarına devam etmek istediklerini söyledi. Alex, Fenerbahçe Kulübü'nün Bursaspor maçı için hazırladığı ''Maç Günlüğü'' kitapçığına yaptığı açıklamada, şampiyonluk yarışında önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, ''Geçen sezonu şampiyonlukla noktalayan Bursaspor önünde güzel futbol, iyi mücadele ve fair-play dolu bir 90 dakikanın ardından galip gelmek ve yolumuza devam etmek istiyoruz'' dedi. Hep birlikte, aynı hedef için çalışmanın en güzel örneğini sergileyen Fenerbahçe'nin Bursaspor maçını da kazanacak güçte olduğunu vurgulayan Brezilyalı futbolcu, şöyle devam etti: ''Takım ruhu ve kazanma hırsı bizim için başarının formülüdür. Bu formüle bağlı kaldığımız sürece aşamayacağımız engel yoktur. Taraftarımız bu takıma güvenmeye, bizi desteklemeye, ateşlemeye devam etsin. Bu camia şampiyonluğu fazlasıyla hak ediyor. Bunun bilincindeyiz, bu maçla birlikte galibiyet serimize ve şampiyonluk koşumuza devam edeceğiz.''