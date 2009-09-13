Fenerbahçe-Bursaspor maçının olası 11'leri

Turkcell Süper Lig'in 5. haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe bugün 21:00'da karşı karşı gelecek.KarşılaşmayıDeniz Çoban yönetecek.
Fenerbahçe'de, kırmızı kart cezalısı Emre'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Önder ve Deniz kadroda yer almıyor.
Fenerbahçe'nin olası 11'i
Teknik
direktör Christoph Daum'un, Bursaspor maçında sahaya sürmeyi planladığı
muhtemel 11 şöyle: Volkan Demirel, Gökhan, Bilica, Lugano, Roberto
Carlos, Kazım, Cristian, Mehmet Topuz, Vederson, Alex, Güiza.
Mehmet Topuz'a ilk kez 11 şansı
Fenerbahçe'nin
sezon başında olaylı bir şekilde transfer ettiği Mehmet Topuz,
sarı-lacivertli formayla ligde ilk kez bir maça 11'de başlayacak.
Teknik
direktör Daum'un 11'de şans vermesi beklenen Mehmet, ilk haftadaki
Denizlispor maçında son dakikalarda, 4. haftadaki Manisaspor maçında da
71. dakikadan sonra forma şansı bulmuştu.
Bursaspor'un muhtemel 11'i
Ev
sahibi Bursaspor'da ise sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, teknik
direktör Ertuğrul Sağlam'ın Fenerbahçe karşısında Ivankov, Ali
Tandoğan, Ömer Erdoğan, Zapotocny, Mustafa Keçeli, İvan Ergiç, Ozan
İpek, Hüseyin Çimşir, Volkan Şen, Turgay, Sercan'dan oluşan 11'e şans
vermesi bekleniyor.