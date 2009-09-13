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Spor

Fenerbahçe-Bursaspor maçının olası 11'leri

Turkcell Süper Lig'in 5. haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe bugün 21:00'da karşı karşı gelecek.Karşılaşmayı Deniz Çoban yönetecek.

13 Eylül 2009 03:00

Turkcell Süper Lig'in 5. haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe bugün 21:00'da  karşı karşı gelecek.KarşılaşmayıDeniz Çoban yönetecek.

Fenerbahçe'de, kırmızı kart cezalısı Emre'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Önder ve Deniz kadroda yer almıyor.

Fenerbahçe'nin olası 11'i

Teknik direktör Christoph Daum'un, Bursaspor maçında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şöyle: Volkan Demirel, Gökhan, Bilica, Lugano, Roberto Carlos, Kazım, Cristian, Mehmet Topuz, Vederson, Alex, Güiza.

Mehmet Topuz'a ilk kez 11 şansı

Fenerbahçe'nin sezon başında olaylı bir şekilde transfer ettiği Mehmet Topuz, sarı-lacivertli formayla ligde ilk kez bir maça 11'de başlayacak.

Teknik direktör Daum'un 11'de şans vermesi beklenen Mehmet, ilk haftadaki Denizlispor maçında son dakikalarda, 4. haftadaki Manisaspor maçında da 71. dakikadan sonra forma şansı bulmuştu.

Bursaspor'un muhtemel 11'i


Ev sahibi Bursaspor'da ise sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın Fenerbahçe karşısında Ivankov, Ali Tandoğan, Ömer Erdoğan, Zapotocny, Mustafa Keçeli, İvan Ergiç, Ozan İpek, Hüseyin Çimşir, Volkan Şen, Turgay, Sercan'dan oluşan 11'e şans vermesi bekleniyor.

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