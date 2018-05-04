Fenerbahçe, Bursaspor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 32\'nci haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 16.00\'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sürdü; bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.