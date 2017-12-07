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Spor

Fenerbahçe, Bursaspor maçına hazır

İSTANBUL,(DHA)  Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 15'nci haftasında deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı

07 Aralık 2017 21:11

İSTANBUL,(DHA) 

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 15\'nci haftasında deplasmanda Bursaspor\'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. 
Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman saat 15.00\'da başladı. Isınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu arada Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım da antrenmanı takip ederken, çalışmanın bir bölümünü izleyen Fenerbahçeli taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirip, tatlı ikram ettiler. 
Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Bursaspor maçı için karayoluyla bu şehre hareket edecek. 

(FOTOĞRAFLI)

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