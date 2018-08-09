Fenerbahçe, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL,(DHA) -

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in sezonun ilk maçında Bursaspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-lacivertli ekibin Can Bartu Tesisleri’nde saat 10.30\'da başlayan antrenmanı Phillip Cocu yönetiminde devam etti. Fenerbahçe, kendi sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından, Benfica maçının 11\'inde başlayan oyuncular ile rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve dayanıklılık koşusu ile başladıkları antrenmanı 2 grup halinde gerçekleştirdikleri 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak sarı-lacivertli ekip, kanat organizasyonlarının ardından antrenmanı dar alanda yapılan taktiksel çalışmalarla noktaladı.

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