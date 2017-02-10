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Spor

Fenerbahçe, Bursaspor deplasmanında

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Bursaspor'a konuk olacak

10 Şubat 2017 13:45

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Bursaspor'a konuk olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Bursaspor-Fenerbahçe maçını, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İki takım arasında geride kalan 95 maçtan 48'ini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 33 maç berabere sonuçlandı.

Van Persie cezalı

Fenerbahçe, Bursaspor karşısına cezalı olan Hollandalı futbolcusu Robin van Persie'den yoksun çıkacak.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Bursaspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Jeremain Lens, Moussa Sow ve Fernandao.

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