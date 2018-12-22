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Spor

"Fenerbahçe, Burak Yılmaz ve Olcay Şahan'ı istiyor" iddiası

İki oyuncu da bu sezon Karadeniz ekibinde forma bulmakta zorlanıyor

22 Aralık 2018 00:43

Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un futbolcuları Olcay Şahan ve Burak Yılmaz’ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

De Marke'nin özel haberine göre, bu sezon istediği performansı gösteremeyen ve kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Olcay Şahan ve Burak Yılmaz'ı takıma katmayı planlıyor.

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Yılmaz ile teknik direktör Ünal Karaman'ın gözüne giremeyen Şahan, bu sezon Karadeniz ekibinde forma bulmakta zorlanıyor.

Şahan, bu sezon bordo-mavili formayla 778 dakika süre aldığı 14 maçta 1 gol 4 asistlik katkı sağladı. Yılmaz ise 547 dakika sahada kaldığı 7 maçta takımına 5 gollük katkı sağladı.

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