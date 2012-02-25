Fenerbahçe bugün yenilirse rekor kıracak!

Sarı Lacivertli takım bugün Eskişehirspor'a kaybederse son 10 sezonda ilk kez 4 maç üst üste dış sahada yenilmiş olacak.

Ligde son 11 deplasmanda iki kez kazanan ve son 3 deplasmanda da mağlup olan Fenerbahçe, bugün Eskişehir karşısında kötü gidişi durdurmak istiyor.

Ligde üst üste 4 deplasmanda en son 2001-02 sezonunda yenilen sarı-lacivertliler, bugün kaybederse son 10 sezonda ilk kez 4 maç üst üste dış sahada yenilmiş olacak.

Eskişehir ile ligde oynadığı son 4 maçı galip bitiren F.Bahçe, bu sezon cumartesi günkü tüm maçlarında 3 puan aldı.