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Spor

Fenerbahçe bugün yenilirse rekor kıracak!

Fenerbahçe, bugün Eskişehir karşısında kötü gidişi durdurmak istiyor.

25 Şubat 2012 12:57

Sarı Lacivertli takım bugün Eskişehirspor'a kaybederse son 10 sezonda ilk kez 4 maç üst üste dış sahada yenilmiş olacak.

Ligde son 11 deplasmanda iki kez kazanan ve son 3 deplasmanda da mağlup olan Fenerbahçe, bugün Eskişehir karşısında kötü gidişi durdurmak istiyor.

Ligde üst üste 4 deplasmanda en son 2001-02 sezonunda yenilen sarı-lacivertliler, bugün kaybederse son 10 sezonda ilk kez 4 maç üst üste dış sahada yenilmiş olacak.

Eskişehir ile ligde oynadığı son 4 maçı galip bitiren F.Bahçe, bu sezon cumartesi günkü tüm maçlarında 3 puan aldı.

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