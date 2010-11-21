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Spor

FENERBAHÇE, BUCASPOR MAÇINA HAZIR İSTANBUL (A.A) 

21 Kasım 2010 21:54

-FENERBAHÇE, BUCASPOR MAÇINA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 21.11.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın Bucaspor ile kendi sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla tamamlayarak, kampa girdi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda, futbolcuların 5'e 2 top kapma, pas çalışması ve dar alanda taktik ağırlıklı çift kale maç yaptıkları bildirildi. Antrenmanın sonunda oyuncuların bireysel çalışmalar yaptıkları kaydedildi. Sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu'nun, Inter'in kulüp doktoruna muayene olmak için İtalya'ya gittiği, Özer Hurmaca'nın ise ameliyat olduğu klinikte rehabilitasyon sürecine devam etmek için Almanya'ya gittiği belirtildi.   Antrenmanda Güiza'nın bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı, tedavisi tesislerde devam eden Ertuğrul'un idmana katılmadığı ifade edildi.  Antrenmanın ardından Bucaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

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