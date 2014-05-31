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Spor

Fenerbahçe bu sezon tek transfer yapacak

Fenerbahçe, transfer dönemini sadece Diego Ribas ile kapatmayı düşünüyor

31 Mayıs 2014 10:30

Fenerbahçe mevcut kadronun kalitesi, yabancı kontenjanı, yerli oyuncuların pahalılığı ve kulübün mali açıdan yaşadığı zorluklar nedeniyle transferi Brezilyalı yıldız Diego Ribas ile tamamlamayı planlıyor.

Senad Ok'un Milliyet'teki haberine göre, geçtiğimiz gün yapılan yönetim toplantısında yeni sezonun değerlendirmesini yapan yöneticiler bu yönde bir karar alırken, şampiyon belki de son dönemlerin en sakin yaz günlerini yaşayacak.

Takımdaki en önemli eksik olan yaratıcı orta saha boşluğunu Diego ile doldurmayı başaran sarı-lacivertliler, ihtiyaç duyulmadığı takdirde iddialı başka bir transfere imza atmayacak.

Atletico Madrid ile olan sözleşmesi ay sonuna kadar devam ettiği için Diego transferini resmen açıklayamayan yönetim birçok nedenden dolayı yeni isimler konusunda frene bastı. Transfer yapılsa bile genç ya da gelecek vaad eden bir ismin kadroya dahil olabileceği belirtildi. İşte yönetim kurulunun transfer konusundaki saptamaları:

1) İHTİYAÇ YOK: Rakiplere büyük fark atarak sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe’de çok iyi bir kadro bulunuyor. Birçok bölgenin iyi alternatifi zaten mevcut. Bu yüzden Diego ile oyun kurucu sıkıntısı da giderildi.

2) MALİ DURUM: Mali zorluklar da lükse kaçabilecek bir transfer harcamasına izin vermiyor.

3) YABANCI KONTENJANI: Yeni yabancı kontenjanı gereği sarı-lacivertliler elindeki yabancıları azaltmak zorunda. Bu yüzden yabancı transfere teknik olarak yer yok.

4) TEK KULVAR: Takımın bu sezon da Avrupa Kupaları’nda yer almama durumu söz konusu olduğu için mevcut kadro yine lig şampiyonluğu için yeterli gözüküyor.

5) YERLİLER ÇOK PAHALI: Düşünülen bazı yerli oyuncular için yüksek bedeller istenmesi sebebiyle bu isimlere de gerek görülmedi.

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