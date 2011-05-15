-FENERBAHÇE BU SEZON KADIKÖY'DE SON MAÇINA ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 15.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Ankaragücü'nü konuk eden Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de seyircisinin önünde son maçına çıktı. Ligde 2010-2011 sezonuna 15 Ağustos 2010'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Medical Park Antalyaspor'u 4-0 yendiği maçla başlayan sarı-lacivertliler, kapanış maçını 33. hafta mücadelesinde Kadıköy'de başkent ekibiyle yaptı. -KOCAMAN, KAZANAN KADROYU BOZMADI- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, şampiyonluk yarışında mücadelesini son iki haftaya taşıyan takımında, geçen hafta Kardemir Karabükspor deplasmanında kazanan kadroyu Ankaragücü karşısında da bozmadı. Sakatlıkları bulunan futbolcuların sorunlarının giderilmesiyle aynı kadroyu sahaya sürme şansı bulan Kocaman, orta alanın solunda yine Stoch'a görev verirken, orta alanda Emre'nin yanında Selçuk şans buldu. Sakatlıktan yeni çıkan Dia, 18 kişilik kadroya alınmazken, Bilica, Özer, İlhan ve Gökay da maç kadrosunda bulunmadı. -TRİBÜNLER DOLDU- Şampiyonluk mücadelesinde son iki haftaya lider giren Fenerbahçe, Ankaragücü maçını da dolu tribünlere karşı oynadı. Biletleri tükenen mücadele için erken saatlerden itibaren stada gelen taraftarlar, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla büyük bir coşku yarattı. Sarı-lacivertlilerin, Türk Telekom kale arkası tribününde renkli kartonlarla hazırladıkları koreografi ilgiyle izlendi. Koreografide, tribünlerde ''Omuz omuza şampiyonluğa'' yazısı yazılırken, 18. şampiyonluğu simgeleyen kupa resmi ve futbolcuların kenetlenmiş şekilde görüldüğü el ile çizilmiş büyük bir pankart yer aldı. Karşılaşmayı yaklaşık bin 500 Ankaragücü taraftarı da misafir seyirci tribününden takip etti. Başkent ekibinin taraftarları zaman zaman ''Bursaspor'' şeklinde tempo tutarak Fenerbahçelileri kızdırdı. -''SARI MELEKLER'' KUPALARIYLA TUR ATTI- Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde 2010-2011 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Acıbadem, bu sezon kazandıkları iki kupayla maç öncesi statta tur attı. Bayan voleybolcuların elinde lig şampiyonluğu kupasının yanı sıra Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda kazandıkları kupa da yer aldı. Voleybolcuların ismi tur öncesinde tek tek okunurken, taraftarlar bayan sporcular için ''Formanın gururu sarı melekler'' şeklinde tempo tuttu. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcularından Andre Santos, yanlarından geçen bayan voleybolcuları alkışlayarak tebrik etti. Bu arada, NBA'de Orlando Magic forması giyen milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Ülkerli Ömer Onan ile birlikte karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı. Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) 2010 yılının futbolcusu seçtiği Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex de Souza, ödülünü maç öncesi düzenlenen törende TSYD Başkanı Esat Yılmaer'den aldı.