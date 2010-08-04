Fenerbahçe bu sezon ilk kez Kadıköy'de oynayacak

T24- Fenerbahçe, Şampiyomlar Ligi üçüncü ön eleme rövanşında Young Boys'u bu akşam Şükrü Saracoğlu Stadı'nda konuk ediyor.



Fenerbahçe, İsviçre'de 2-2 berabere kaldığı Young Boys karşısına mutlak tur için çıkacak. İlk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Kazım Kazım oynamayacak. Kazım'ın yerine yeni transfer Issiar Dia ilk 11'de forma giyecek. Cezası dolan Caner Erkin kadroda yer alacak.







Bu sezon Kadıköy'de ilk resmi maçına çıkacak olan sarı-lacivertli takımda en büyük sorun sakat oyuncuların çokluğu. Diego Lugano, Uğur Boral, Mehmet Topuz'un sakatlıkları sürüyor, Dani Güiza da hazır değil. Hızlı iyileşme gösteren İlhan Eker'in durumu maç saatinde belli olacak.







Teknik direktör Aykut Kocaman bir süredir takımla idmanlara çıkan Gökhan Gönül'ün kendini iyi hissetmesi durumunda forma giyeceğini söyledi. Kocaman, doğru ve iyi futboldan önce turu geçmeyi düşündüklerini belirterek, "Young Boys maçının en önemli kriterin Şampiyonlar Ligi'ne yükselme amacımızdır. Bu maçta gidecek futbolcular belli olmayacak" dedi.







Son lig maçında Bellinzona'ya 2-1 yenilen Young Boys'ta ilk maçta cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayan teknik direktör Vladimir Petkovic yedek kulübesindeki yerini alacak. Rakipten çekinmeden kendi futbollarını sahaya yansıttıklarını belirten Petkovic, "ilk maçta 10 kişi kaldı diye Fenerbahçe'ye saldırmadık. Yine aynı şey olacak. Bu bizim oyunumuz. Aynı şekilde devam edeceğiz" dedi. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21:15'te başlayacak maçı Rus Aleksei Nikolaev yönetecek. Karşılaşma Futbol Smart'tan canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe : Volkan Demirel; Gökhan Gönül, Bilica, Bekir, Andre Santos, Cristian, Emre, Dia, Alex, Stoch, Gökhan Ünal.





Young Boys : Wölfli; Sutter, Dudar, Affolter, Jemal, Spycher, Degen, Doubai, Costanzo, Lulic, Bienvenu.





Volkan Demirel; Gökhan Gönül, Bilica, Bekir, Andre Santos, Cristian, Emre, Dia, Alex, Stoch, Gökhan Ünal. Wölfli; Sutter, Dudar, Affolter, Jemal, Spycher, Degen, Doubai, Costanzo, Lulic, Bienvenu.