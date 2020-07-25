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Spor

Fenerbahçe, Brahim Darri'nin işini bitirdi

25 Temmuz 2020 09:24

Fenerbahçe Karagümrük'te sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Brahim Darri'yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekip, Darri'nin bonservisi için Karagümrük'e 500 bin Euro ödeyecek.

Fanatik'in haberine göre; transferde düşük bütçeli oyunculara yönelen Fenerbahçe, Karagümrük formasıyla dikkatleri üzerine çeken Brahim Darri'yi kadrosuna dahil etti.

Bu sezon Karagümrük ile 31 karşılaşmaya çıkan ve 4 gol 1 asistlik Brahim Darri, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Emre Belözoğlu'ndan sosyal medya talebi

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon sportif direktör koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, Darri'nin imza öncesi aktif olarak kullandığı Instagram hesabının temizlemesini istedi. Darri de Belözoğlu'nun bu talebini yanıtsız bırakmadı ve hesabında sadece 4 gönderi bıraktı.

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