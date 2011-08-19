-Fenerbahçe Borsa'ya bilgi verdi İSTANBUL (A.A) - 18.08.2011 - Fenerbahçe Kulübü, İspanyol futbolcusu Daniel Güiza'nın Getafe Kulübü'ne transferiyle ilgili Borsa'yı bilgilendirildi. Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (IMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ''Oyuncumuz Daniel Gonzalez Güiza, İspanyol Getafe Kulübüne transferini teminen, görüşmeler sonucu öngörülen bonservis bedelinden yüksek olan 6 milyon avro maliyet bedeli ile kulübümüze devredilmiştir'' denildi.