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Ekonomi

FENERBAHÇE BORSADA KAZANDIRDI İSTANBUL (A.A)

20 Eylül 2010 21:30

-FENERBAHÇE BORSADA KAZANDIRDI İSTANBUL (A.A) - 20.09.2010 - Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş, dün oynanan ve her iki takımın da 2'şer puan kaybettiği maçın ardından, İMKB'de Fenerbahçe yatırımcısına kazandırırken, Beşiktaş kaybettirdi. İMKB'de önceki kapanışta 10,70 lira olan Beşiktaş Futbol Yatırımları hisseleri fiyatı bugün yüzde 1,87 değer kaybederek 10,50 liraya geriledi. Fenerbahçe Sportif hisseleri ise yüzde 0,93'luk kazançla 54,00 liradan 54,50 liraya yükseldi. Öte yandan şampiyonluğun güçlü adaylarından olan ve haftayı galibiyetle kapatıp, üçüncü maçını da üst üste kazanan Galatasaray, taraftarının yanında Borsada yatırımcısını da sevindirdi. Galatasaray Sportif hisseleri, cuma günü kapanışa göre yüzde 16,81'lik artışla, 297,50 liradan 347,50 liraya yükseldi.

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