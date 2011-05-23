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Ekonomi

FENERBAHÇE BORSADA DÜŞÜŞTE İSTANBUL (A.A)

23 Mayıs 2011 13:29

-FENERBAHÇE BORSADA DÜŞÜŞTE İSTANBUL (A.A) - 23.05.2011 -  Spor Toto Süper Lig'de 34. son hafta maçında Sivasspor'u deplasmanda 4-3 yenerek 2010-2011 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe hisseleri Borsa'da haftaya düşüşle başladı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisseler açılışın ardından yüzde 5,35 oranında ekside bulunuyor. Önceki kapanışta 88,75 lira olan hisseler, şu sıralar itibariyle 84 lira seviyelerinde işlem görüyor. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından ikinci olan Trabzonspor hisseleri ise de güne yüzde 0,28 oranında değer kaybıyla başladı.

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