-FENERBAHÇE BORSADA DEVLER LİGİ'NDE İSTANBUL (A.A) - 22.03.2011 - Fenerbahçe Sportif hisse senetleri, 1 Nisan Cuma gününden itibaren İMKB 30 Endeksi kapsamında yer alacak. İMKB İstatistik Müdürlüğü'nün yayımladığı Genel Mektupta, İMKB Hisse Senetleri Endekslerinde 2011 yılı ikinci üç aylık döneminde (1 Nisan 2011-30 Haziran 2011) yer alacak şirketlere ilişkin bilgi verildi. Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 10 maçı kazanarak lider olan Fenerbahçe'ye bir iyi haber de İMKB'den geldi. Yıl başından bu yana yüzde 60'ın üstünde bir artışla en çok getiri sağlayan şirketler arasına giren Fenerbahçe Sportif hisseleri, 1 Nisan'dan itibaren de İMKB'de en çok işlem hacmine ve piyasa değerine sahip şirketlerin yer aldığı İMKB 30 Endeksine dahil edildi. Genel Mektupta yer alan bilgilere göre, 1 Nisan tarihinden itibaren Fenerbahçe Sportif ve Sinpaş GMYO hisseleri İMKB 30 Endeksi'ne dahil edilirken, TAV Havalimanları Holding ve Akenerji hisseleri endeksten çıkarılacak. İMKB 30 için yedek hisse senetleri ise Netaş Telekom ve Bagfaş olacak. Bunun yanında, Torunlar GMYO, Do-Co Restaurans, Good Year ve İhlas Yayın Holding hisseleri İMKB 100 Endeksine alınırken, Yapı Kredi Sigorta, Reysaş Lojistik, Pera GMYO ve Albaraka Türk endeksten çıkarılacak. Netaş Telekom, Konya Çimento, Metro Holding, Global Yatırım Holding, Kartonsan ve Ford Otosan hisseleri İMKB 50 Endeksine alınırken, GSD Holding, Petrol Ofisi, TSKB, Anadolu Efes, Vestel ve Aksa hisseleri de endeks dışında kalacak.