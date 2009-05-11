Fenerbahçe Bordon'u istiyor



Alman spor dergisi Kicker, Fenerbahçe'nin Bundesliga takımlarından Schalke 04'te oynayan Brezilyalı futbolcu Marcelo Bordon'un peşinde olduğunu yazdı.





Alman spor dergisi Kicker, Fenerbahçe'nin Schalke'de forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Bordon'u istediğini iddia etti.



''Bordon'un Fenerbahçe ile flörtü'' başlığıyla verilen haberde, ''Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu cazip bir teklifle tavlamak istiyor'' şeklinde ifadeye yer verildi.



Haberde, Bordon'un Fenerbahçe'nin talebine soğuk bakmadığı da belirtilirken, Fenerbahçe'nin Schalke 04 kulübünün yüksek ücret alan Bordon'u transfer ücreti istemeden vermesini ümit ettiği kaydedildi.



Schalke'de 2010 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bordon, takımdan ayrılmak istediğini söylemiş, ancak daha sonra, kendisinden sözleşmesini yerine getirmesinin istenilmesi durumunda takımda kalabileceğini açıklamıştı.



Bundesliga'da 267 kez forma giyen Bordon, bugüne kadar ligde toplam 25 gol attı.



