Fenerbahçe, Bogdanović'in son saniye üçlüğüyle Fiat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu!

Basketbolda FIAT'ın sponsorluğunda 32'incisi Bursa'da düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nda, Fenerbahçe ile Darüşşafaka Doğuş, finalde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Bogdan Bogdanović'in son saniye üçlüğüyle Darüşşafaka Doğuş'u 67-65 yenerek şampiyon oldu.

İlk çeyrek

İlk 3 dakika iki takımın boyalı alandan karşılıklı sayılarıyla 6-6’lık eşitlikle geçildi. Bu dakikadan sonra Darüşşafaka Doğuş rakibini orta mesafeli atışlara zorladı ve 12-10’luk bir üstünlük yakaladı. Fenerbahçe Dixon ve Bogdanovic’in 3’lükleriyle öne çıktı ve çeyreği de 21-18 önde bitirdi.

İkinci çeyrek

İkinci çeyrekte iki takım da savunmalarını sertleştirdi. Buna yanıt Fenerbahçe’de Hickman’dan ve Daçka’da da Wilbekin’den geldi ve 24. dakikayı sarı-lacivertliler 8 sayı farkla önde geçti: 30-22 27. dakika dolarken Bogdanovic’in turnikesiyle Fenerbahçe maçtaki en büyük farkı yakaladı: 35-24 Son üç dakikada Darüşşafaka Doğuş rakibine kolay sayı şansı vermedi ve ilk yarı Fenerbahçe lehine sonuçlandı: 38-33

Fark kapandı

Üçüncü çeyreğe Fenerbahçe 5-0’lık bir seriyle başladıktan sonra Darüşşafaka Doğuş alan savunmasına döndü ve iki 3’lükle de farkı 4 sayıya indirdi: 43-39. Çeyrek boyunca iki takım da bol faul yaparak rakibine kolay sayı şansı vermedi. Fenerbahçe faul çizgisinden sayılar bulurken Daçka Markoishvili’nin 3’lükleriyle skora tutundu: 56-51

Maçın son çeyreğine iyi başlayan taraf Daçka oldu ve top kayıplarından sonra üst üste hücumlar buldu. Bitime 6 dakika 23 saniye kala Wilbekin’in 3 sayılık basketiyle Darüşşafaka Doğuş ilk çeyrekten beri ilk kez öne geçti: 57-59

Son saniyeler nefes kesti

Bundan sonraki 3 dakika 31 saniyede sayı yemeyen Fenerbahçe tekrar öne geçti: 62-59 Daçka’nın 4 sayısına Vesely karşılık verdi ve son 33 saniyeye Fenerbahçe bir sayıyla önde girdi: 64-63

Bitime 15 saniye kala Wilbekin’in dip çizgiden zor pozisyonda attığı orta mesafeli şutla Daçka bir kez daha öne geçti: 64-65 Fenerbahçe sonraki hücumda topu iki kez kullanamadı. 6.4 saniye kala pota dibinden topu çıkaran Fenerbahçe’de Bogdanovic’in 3’lüğü kupayı Fenerbahçe’ye getirdi: 67-65

5. şampiyonluk



Türkiye Kupası'nda son 6 sezonda 3 kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, toplamda 4 şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, 1966-67 sezonunda ilk kez düzenlenen Türkiye Kupası'nı finalde Muhafızgücü'ne üstünlük sağlayarak kazanmıştı. Bundan sonra yapılan 24 kupa mücadelesinde 1993-1994, 1996-1997 ve 1998-1999 sezonlarında final oynayan Fenerbahçe, bu maçlarda rakiplerine yenilerek, kupayı kazanamadı.

2009-2010 sezonunda, 10 sezon sonra kupada final oynayan Fenerbahçe Ülker, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 72-68 yenerek 43 yıl aradan sonra kupayı kazandı. Sarı-lacivertliler, 2010-2011 sezonunda finalde Beşiktaş Cola Turka'yı 81-72 mağlup ederek, 3. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe Ülker, en son 2012-2013 sezonunda Eskişehir'de oynanan finalde Galatasaray Medical Park'ı 63-57 yenerek kupada şampiyonluk yaşamıştı.



Daçka'nın ikinci finali



Kupada şampiyonluğu bulunmayan Darüşşafaka Doğuş ise 2. kez finalde mücadele edecek. İlk kez 2001-2002 sezonunda final oynayan Darüşşafaka Doğuş, finalde Efes Pilsen'e 78-74 yenilmişti.